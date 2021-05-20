داليما: إيطاليا وأوروبا تخلتا عن الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما، إن “إيطاليا وأوروبا قد تخلتا عن الفلسطينيين، ويبدو أن حتى أفضل قوى اليسار اليوم غير قادرة على العودة لقول الحقيقة”.

وأضاف القيادي اليساري في مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الخميس، أن “إيطاليا بلد كانت لديه سياسة صداقة مع الفلسطينيين، وهو تراث لم يكن حصراً على تيار اليسار فقط، بل لجميع القوى الديمقراطية، من إنريكو بيرلينغوير (الزعيم التاريخي للحزب الشيوعي) إلى بيتّينو كراكسي (زعيم الحزب الاشتراكي سابقا)، مروراً بـ ألدو مورو (زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي سابقا) وآخرين”.

وذكر داليما، وهو رئيس مؤسسة إيطاليون وأوروبيون حالياً، أن “افتقار إيطاليا للذاكرة التاريخية أمر خطير. لا يحق لإسرائيل الاستمرار في احتلال الأراضي الفلسطينية، وليس لها الحق في ضم القدس واستعمار جزء كبير من الضفة الغربية”.

واسترسل: “ليس لها الحق في طرد الفلسطينيين من منازلهم، الاعتداء على الأشخاص المتجمعين للصلاة في ساحة القدس الكبرى، وهذه هي سياسة اليمين الإسرائيلي، التي تؤيدها الولايات المتحدة ولا تعارضها أوروبا”، الأمر الذي “أدى إلى تقوية شوكة (حماس)”.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن “ما يحدث اليوم هو أن رد الفعل على صواريخ (حماس) غير المقبولة، ينتهي به الأمر بضرب السكان الفلسطينيين بشكل عشوائي، والقيام بمذبحة ضحاياها من المدنيين الأبرياء والأطفال”.

وحسب رئيس الوزراء السابق، فإن العملية التي أدت إلى تخلي اليسار عن الفلسطينيين “تتعلق بأوروبا بأكملها، التي لا تعترف حتى رسميًا بضم القدس. وقد تآكل التضامن مع الفلسطينيين في السنوات الخمس عشرة الماضية، حيث نضجت مشاعر معادية للعرب، فرضت أشكالًا متزايدة من الإسلاموفوبيا”.

ونوه بأن “من اللافت للنظر أنه في الصف الأول مع إسرائيل اليوم، يقف اليمين القومي المشوب بالعنصرية”، إنه “تيار يمين وريث لمعاداة السامية، حوّل هذا الشعور اليوم إلى معاداة للإسلام”، مما “يجب أن يدفع العالم الإسرائيلي والجاليات اليهودية إلى التفكير”.

وأردف داليما: “أنا لست معاديًا للسامية، والدي حارب النازيين، وكان جدي مناهضًا للفاشية، كان يعمل في مكتب البريد، ويخفي رسائل الشكوى في محاولة لإنقاذ عائلات اليهود من الترحيل. لم يكن اليسار الإيطالي معاديًا للسامية أبدًا، لكنني أعتبر سياسات اليمين الإسرائيلي عارًا”.

وأضاف “لا يمكننا انتقاد الصين وروسيا بشأن حقوق الانسان وقبول ما يحدث في غزة والضفة الغربية”. فـ”التناقض غير مقبول، ولحسن الحظ، يوجد في الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من البرلمانيين الديمقراطيين الذين بدأوا بنشر شعار أهمية الحفاظ على حياة الفلسطينيين”.