داليما: تقلص دور إيطاليا بالسياسة الخارجية في السنوات العشر الماضية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، ماسيمو داليما، إن دور بلاده في مجال السياسة الخارجية “قد تقلص في السنوات العشر الأخيرة لسوء الحظ”.

وأضاف القيادي اليساري في مقابلة مع صحيفة (إل فاتّو كووتيديانو) الخميس، أنه فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإيطالية، “ليس لدي سبب لانتقاد الوزير لويجي دي مايو”، فـ”أنا أفهم أن إيطاليا، مثل أوروبا، مهتمة بالمسار الأمريكي الجديد، لكن هذه النزعة الأطلسية الجديدة، التي تتمتع بإلهام قوي وديمقراطي، يجب أن تقيس نفسها أمام الحاجة إلى التعايش السلمي أيضًا”.

وذكر داليما، وهو رئيس مؤسسة إيطاليون وأوروبيون حالياً، أن “العالم اليوم مجزأ ومتعدد الأقطاب. اليوم نحن في صراع مع الصين، على المستوى التكنولوجي، نفرض عقوبات على روسيا، في صراع مع إيران وبالتالي مع العالم الإسلامي الشيعي”، بل “ومع الجانب السني أيضًا”.

وتابع القول: “هل نريد أن نتعارض مع الجميع، أم لا يجب علينا أن نجد تسوية مؤقتة وتعايشًا مع الآخرين من جانبنا؟”. وذكر أنه “في هذا الصدد، أرى مجالًا للسياسة الخارجية الإيطالية وهو الحوار، دون التخلي عن قيمنا”.

وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى أن “الزعيم الغربي الكبير الوحيد الذي يدرك ما سلف ذكره هو البابا”. واختتم بالقول إن “البادرة التي قام بها فرنسيس في لقاء رئيس الطائفة الشيعية العراقية كانت لفتة ذات قيمة كبيرة”.