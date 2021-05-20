نتنياهو: إيران أطلقت طائرة مسيرة مسلحة من العراق أو من سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران أطلقت طائرة مسيرة مسلحة إلى داخل إسرائيل من العراق أو من سورية.

وقال، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “الطرف الذي يقف وراء العديد من الأعمال العدوانية ضدنا هو أيران. هي لا تدعم تنظيم الجهاد الإسلامي في غزة وتموله فحسب، بل هي تزود أيضا حماس وحزب الله بالسلاح”.

وأضاف “قبل عدة أيام أطلقت إيران طائرة مسيرة مسلحة إلى داخل إسرائيل من العراق أو من سورية حيث اعترضتها قواتنا على الحدود الإسرائيلية الأردنية”.

وتابع نتنياهو “هذا يقول كل شيء عن الراعية الحقيقية للإرهاب في الشرق الأوسط والعالم، ألا وهي إيران”.

وكان الجيش الإسرائيلي قال يوم الثلاثاء إنه “تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت الى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن”.