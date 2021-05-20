رئيس النواب الايطالي: قضية ادارة الهجرة تحدد وحدة أوروبا أو تفككها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس مجلس النواب الايطالي، روبرتو فيكو أن قضية إدارة تدفق المهاجرين ستحدد مدى صلابة الاتحاد الاوروبي.

وقال فيكو، المحسوب على التيار اليساري في حركة خمس نجوم ، خلال مقابلة مع صحيفة (دي برس) النمساوية “إن الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة هي أحد أهم الأهداف. وعلى أساس ذلك، يمكن لأوروبا أن تتحد أو تتفكك”.

وأضاف رئيس مجلس النواب، الذي يزور فيينا حاليا، “كلما زادت قدرتنا على التعاون كلما انخفض عبء تدفقات الهجرة. وهذا ينطبق أيضا على الاستثمارات في بلدان المنشأ، وكذلك على التضامن مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في إستقبال الوافدين”.

وشدد فيكو على أنه “بدون استراتيجية أوروبية مشتركة بشأن الهجرة سيكون من الصعب التعاون في أوروبا، لأنه سيتعين على بلدان الوصول تحمل كامل العبء” الناجم عن التدفقات.