مصادر فلسطينية: على الأرجح وقف إطلاق النار غدا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إنه “على الأرجح أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ غدا الجمعة”.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، “ما لم تحدث تطورات غير متوقعة، فإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ غدا”.

ولكن المصادر أشارت الى انها غير متأكدة مما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيوافق على اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت “أبلغ نتنياهو عدد من الوسطاء بأنه يريد الإعلان عن وقف النار أحاديا دون موافقة على أي من المطالب الفلسطينية”.

وأضافت “على ما يبدو فإن نتنياهو يميل الى الإعلان بأن عمليته العسكرية حققت أهدافها وإنه من أجل ذلك فإن العملية قد انتهت”.

وتابعت المصادر “لم يوافق نتنياهو خلال الأيام الماضية على أي من المطالب الفلسطينية وبخاصة ما يتعلق منها بمدينة القدس ورفض الربط ما بين ما يجري في غزة والقدس”.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى انه “بالمقابل فإن العديد من الأوساط الدولية تقول إن الأولوية يجب ان تكون لوقف إطلاق النار ومن ثم يمكن البحث في أي أمور أخرى بما فيها المطالب الفلسطينية”.

وجددت “يقولون إن الأولوية هي لوقف النار ومن ثم سيجري البحث في خطوات عملية على الأرض تجعل وقف إطلاق النار مستداما”.

وكانت العملية العسكرية الإسرائيلية بدأت قبل 11 يوما.

ومن المقرر ان يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) مساء اليوم برئاسة نتنياهو لبحث وقف إطلاق النار.