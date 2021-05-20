الاتحاد الأوروبي: نريد رؤية وقف اطلاق نار بأسرع وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الاتحاد الأوروبي على أنه يريد أن يرى اتفاقاً نافذاً لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في اقرب وقت ممكن.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد يكثف جهوده على الأرض ويجري اتصالات مع جميع الأطراف في المنطقة وعلى مستويات مختلفة.

وأشار بيتر ستانو في تغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) غلى أن الاتصالات تجري مع كل الأطراف كالفلسطينيين والإسرائيليين ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، الأردن وباقي الشركاء في الاقليم، فـ”الهدف هو دعم جهود التهدئة وحماية المدنيين”، حسب كلامه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر أوروبية مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الأولوية حالياً تبدو لوقف العمليات العسكرية واطلاق الصواريخ، مرجحة أن يفتح هذا الأمر الطريق لمناقشة مواضيع أخرى تأخذ بعين الاعتبار طلبات وتخوفات الأطراف المختلفة.