إيطاليا: 164 حالة وفاة جديدة بكوفيد وإرتفاع طفيف للاصابات بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الخميس تسجيل 164 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و5741 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء أكثر من 250 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2.3% مرتفعا قليلا عن الـ1.9% المعلنة أمس (5506 إصابة).

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 124 ألفا و810 وفاة.

وأستمر التراجع في المرضى بالاقسام العامة المخصصة للوباء بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم 10383 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 635. أما بالنسبة لوحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1544 سريرا، بإنخفاض قدره 99 مقارنة ببيانات أمس الاربعاء.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و753 ألفا و965، بعد شفاء 12816 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 299 ألفا و486، ما يعادل 7244 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس.