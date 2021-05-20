دراغي: لن نخرج من حالة الدين العام المرتفع إلا بنمو الاقتصاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أن بلاده لن تخرح من حالة تراكم الدين العام، والذي إرتفع الى مستويات قياسية منذ العام الماضي بسبب تداعيات وباء كوفيد-19، إلا عبر نمو اقتصادها.

وفي معرض إجابته في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما الخميس على سؤال بشأن إقرار الحكومة عجزا إضافيا للموازنة تبلغ قيمته 40 مليار لدعم القطاعات المتأثرة، إضافة إلى التأثير السلبي للتضخم المسجل مؤخرا على الدين العام، قال دراغي “ما هي أهمية الزيادة في التضخم التي نراها؟. حتى الآن، يتفق الاقتصاديون على أن التضخم، على الأقل في الاتحاد الأوروبي، ناتج قبل كل شيء من ندرة المواد الخام”.

وأردف “إنها زيادات مؤقتة للتضخم، لذا ستظل السياسة النقدية توسعية” للتصدي لحالة الكساد الاقتصادي الراهنة الناجمة عن الوباء. وأضاف مشددا: “لكننا نحن في إيطاليا، وفي الدول الأوروبيية، لن نخرج من حالة الديون المرتفعة هذه إلا من خلال تحقيق نمو أعلى. السياسات المالية المقيّدة لا يمكن تصورها الآن. وبالتالي، فإنه ينبغي الرهان على النمو وعلى مصداقية تدخلاتنا”.