دراغي يدعو لتسريع التحصين على المستوى العالمي ضد فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى تسريع عمليات التحصين على المستوى العالمي ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال دراغي في افتتاح قمة الصحة العالمية في (فيلا دوريا بامفيلي) بالعاصمة روما، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، “بينما نستعد لأي وباء قادم، يجب أن تكون أولويتنا هي ضمان التغلب على الوباء الحالي جميعًا معًا”، حيث “يتعين علينا تطعيم العالم والقيام بذلك بسرعة”.

واشار دراغي إلى أن “وباء كوفيد-19 قد أظهر أهمية التعاون الدولي لمعالجة الأزمة الصحية الحالية والمستقبلية، ولهذا السبب قررنا التحضير لهذا المؤتمر من خلال عملية واسعة وشاملة. هذا اللقاء التمهيدي للقمة سوف يتميز بمساهمات العلماء والأطباء وفاعلي الخير والاقتصاديين”.

وأضاف ” نحن بحاجة إلى الرؤية من منظور مختلف البلدان والمختصين إذا أردنا إستيعاب الخطأ الذي حدث أثناء هذا الوباء وما يمكننا القيام به بشكل أفضل في المستقبل”.