المفوضية الأوروبية: اتصالات مع المغرب لحل مشكلة الهجرة في سبته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها تتابع اتصالاتها مع السلطات المغربية من أجل التوصل إلى حل لمشكلة تدفق المهاجرين المغاربة على جيب سبته الإسباني، الأمر الذي أثار توتراً شديداً بين الطرفين.

ولاحظت مؤسسات الاتحاد، حسب تصريحات المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن الوضع في منطقة سبته يبدو هادئاً وتحت السيطرة حالياً.

هذا وتشدد بروكسل على أن الهدف من العمل الدبلوماسي الجاري حالياً هو خفض التوتر والحفاظ على الشراكة القائمة بين الاتحاد والمغرب منذ سنوات.

كما نفت المفوضية أن يكون لدى الاتحاد حالياً أي نية لتعديل آليات التمويل الممنوحة للمغرب، حيث “لم نناقش موضوع التمويل”، وفق كلام نبيلة مصرالي

يذكر أن بوريل كان اتصل يوم أمس بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لبحث الوضع في سبتة ومحاولة حث الطرف المغربي على التحرك نحو مواجهة التحديات المشتركة.

ويعود أصل التوتر الأخير إلى قيام اسبانيا باستضافة قائد جبهة البوليساريو بغرض العلاج ما أزعج الرباط، ودفعها، حسب مدريد، بالسماح لمواطنيها بالتدفق بشكل غير شرعي على سبته الواقعة تحت السيطرة الاسبانية.