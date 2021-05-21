احتفالات في غزة وهدوء في إسرائيل ومواجهات بالأقصى والضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- اشتبك مصلون فلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية بعد اقتحامها ساحات المسجد الأقصى اليوم الجمعة في أول اشتباك بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشهدت العديد من المحافظات بالضفة الغربية ، بينها رام الله وبيت لحم والخليل ونابلس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وكان وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر اليوم وسط مظاهر ابتهاج فلسطينية بانتهاء العملية التي استمرت 11 يوما.

وعاد الهدوء الى قطاع غزة ولكن تم انتشال جثث عدد من القتلى الذين لم يكن بالإمكان انتشالهم خلال اليومين الماضيين.

وتفقد الفلسطينيون المنازل والمباني التي تهدمت نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف خلال الأيام الـ 11 الماضية.