إيطاليا تؤيد رفعا مؤقتا لبراءات اختراع لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي الجمعة إنفتاح بلاده على رفع مؤقت لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال، مخاطبا قمة الصحة العالمية الافتراضية، بتنظيم من إيطاليا والمفوضية الاوروبية “نحتاج إلى مساعدة البلدان منخفضة الدخل، بما في ذلك إفريقيا، على إنتاج لقاحات خاصة بها. سنحتاج على الأرجح إلى المزيد من دورات التطعيم في المستقبل، ومن الضروري زيادة الإنتاج. أحد الاقتراحات هو تقديم تعليق براءة الاختراع على لقاحات كوفيد-19. إيطاليا منفتحة على هذه الفكرة، بطريقة هادفة ومحدودة الزمن ولا تعرض حافز الابتكار لشركات الأدوية للخطر”.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي “مع ذلك، فإن هذا الاقتراح لا يضمن مقدرة البلدان منخفضة الدخل بالفعل على إنتاج لقاحات خاصة بها. يجب أن ندعمها ماليًا وبمهارات متخصصة”.

وقال “إيطاليا ترحب بمبادرة المفوضية الأوروبية الهادفة إلى إنتاج اللقاحات والمنتجات الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. نريد إشراك شركات الأدوية ومراكزنا البحثية لدعم الإنتاج، لا سيما في إفريقيا. وسنقوم بذلك مع البلدان الشريكة الأخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا. “