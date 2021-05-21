مصدر أوروبي: رغم وجود عناصر إيجابية، لا اتفاق بعد بشأن نووي إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد مصدر أوروبي مطلع أن الأطراف المنخرطة في مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 وايران عام 2015، لا تزال بعيدة عن التوصل إلى اتفاق رغم التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه.

ووصف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، المفاوضات في فيينا بـ”الصعبة والمعقدة”، محملاً الطرفين الأمريكي والإيراني “مسؤولية اتخاذ القرارات المناسبة” في المرحلة الحالية.

وعبر المصدر عن “سعادته” لعدم تأثر المفاوضات الجارية في فيينا بالأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وقال “نجحنا في عزل المسألة النووية عما يجري هناك، إذ أنها معقدة بما فيه الكفاية لتحميلها أعباء إضافية”، وفق كلامه.

في نفس السياق، نفى المصدر ان تكون محادثات فيينا قد “ساعدت” في تمرير رسائل غير مباشرة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

يذكر أن المفاوضات التي انطلقت في فيينا بداية نيسان/ابريل الماضي، بمشاركة الاتحاد الأوروبي بوصفه منسق الاتفاق، تهدف إلى تأمين عودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه بعد أن كانت انسحبت منه عام 2018، وكذلك ضمان عودة الجميع لتطبيقه بشكل كامل وفعلي.

وتطالب ايران برفع العقوبات المفروضة عليها لتعود عن انتهاكاتها المستمرة لبنود الاتفاق.

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، قد عبر عن “تفاؤل” امس بقرب التوصل إلى اتفاق، مناشداً الأطراف المعنية باتخاذ القرارات السياسية المناسبة.