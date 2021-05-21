دراغي: بدأنا نرى نهاية هذه المأساة بعد عام ونصف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه بعد عام ونصف من انتشار الوباء، بدأنا نرى نهاية هذه المأساة. وها نحن نقترب للمرة الأولى من الحياة الطبيعية.

وأضاف دراغي خلال افتتاح قمة الصحة العالمية في (فيلا دوريا بامفيلي) بالعاصمة روما، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن “خطتنا لأجل البلدان ذات الدخل المنخفض يجب أن تتجاوز الاستجابة الفورية على الأزمة الصحية”.

وذكر أنه “بالإضافة إلى الخسائر المروعة في الأرواح، كان للأزمة الحالية عواقب وخيمة على الفرص الاقتصادية وأنظمة التعليم والبنية التحتية الاجتماعية”، كما “يكمن الخطر في عدم المساواة في الحصول على اللقاحات يؤدي إلى تفاوت أكبر في الدخل”.

وأشار دراغي إلى أن “إيطاليا عززت استراتيجية من أربع نقاط لمساعدة البلدان الأكثر هشاشة في العالم، تتمثل بتخصيص حقوق السحب الخاصة، لدعم ميزان مدفوعات البلدان المحتاجة، تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بسرعة، تشجيع البنوك المتعددة الأطراف لتعزيز أنشطتها التمويلية الصافية، وتعليق مدفوعات سداد الديون مؤقتًا لحماية البلدان المحتاجة”.

وذكّر رئيس الوزراء، بأن “إيطاليا كانت واحدة من البلدان التي تضررت أولاً وبشكل أكبر من الوباء”. واختتم بالقول “لقد تعلمنا دروسنا ونريد استخدامها بشكل جيد. كرئيس لمجموعة العشرين، نريد أن نقود الحملة العالمية لتصميم استجابات عالمية أفضل للأزمات الصحية الحالية والمستقبلية”.