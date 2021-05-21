جمعية بابوية: على حكومة نيجيريا ضمان الأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعت جمعية بابوية حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى ضمان الأمن، إثر قتل كاهن وخطف آخر.

وقالت جمعية عون الكنيسة المتألمة البابوية (ACS) في بيان الجمعة، إن “رعية القديس فنسنت فيرير الكاثوليكية في مالونفاشي بولاية كاتسينا النيجيرية، تعرضت الليلة الماضية لهجوم من قبل مسلحين لا يزالون مجهولين حتى الآن”.

وذكرت الجمعية أنه “تم اختطاف كاهنين: الأب جو كيكي والأب ألفونسوس بيللو. وقد أقام الأول، وهو في السبعينيات من عمره، في الكنيسة بعد حياة الخدمة الرعوية ككاهن رعية، بينما كان الثاني البالغ من العمر ثلاثين عامًا، كاهن الرعية الحالي”.

وأشارت (ACS) إلى أنه “تم العثور هذا الصباح على جثة الأب ألفونسوس هامدة في الأرض المجاورة لمدرسة التعليم المسيحي في مالونفاشي”، بينما “لا أخبار عن مكان تواجد الكاهن العجوز جو كيكي”، مبينةً أن “المجتمع الكاثوليكي المحلي مهتز ومذعور لهذا الحدث”.

وخلصت الجمعية البابوية مطالبة “الحكومة مرة أخرى بالتدخل بفعالية لضمان أمن المؤمنين والكهنة المنخرطين في خدمتهم الرعوية”.