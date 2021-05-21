غوتيريش: يلزم فريق عمل للبلدان المنتجة للقاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: نحن بحاجة إلى تشكيل “فريق عمل من البلدان التي تتمتع بالقدرة على إنتاج لقاحات مضادة للفيروس”، من أجل سد حاجة جميع البلدان، حتى تلك الأشد فقرا.

وفي حديثه خلال قمة الصحة العالمية الملتئمة بروما الجمعة، أضاف سكرتير الأمم المتحدة، أن “البلدان الأشد فقراً ظلت تحت رحمة الفيروس” بسبب عدم المساواة في الحصول على اللقاحات. وأضاف أن “التطعيم السريع هو السبيل الوحيد للخروج من الوباء”.

وتابع: “نحن بحاجة إلى آلية متابعة، توجيه سياسي لخطة تطعيم عالمية”، فضلا عن “الحاجة إلى تنسيق وفريق عمل مع جميع البلدان ذات القدرة على إنتاج اللقاحات”، واختتم مبيناً أن “فرقة العمل ستكون قادرة على التعامل مع توزيع عالمي للقاحات من خلال (كوفاكس)”.