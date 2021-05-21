مسؤولة دبلوماسية إيطالية: إعطاء صوت للمعتدلين بعد وقف إسرائيل إطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت مسؤولة دبلوماسية إيطالية، أن “الآن بعد أن صمتت الأسلحة، من الضروري التفكير بكيفية تجنب انفجار جديد للعنف وبما هو ممكن ومفيد لتهيئة الظروف لحوار فعال حول سلام دائم” في الشرق الأوسط.

وكتبت نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، معلقة على الأزمة في الشرق الأوسط، أن “إسرائيل ضد حماس، حماس ضد إسرائيل: هذا الملخص لا يخبرنا إلا بجزء من الواقع”.

وتابعت: “من الضروري أن نكون قادرين على رؤية التداعيات والتعقيدات والاختلافات لدى الجانبين من أجل محاولة التغلب على خطاب لا يترك، بخلاف ذلك، أي مجال أمام أي احتمال للسلام”.

وذكرت سيريني أنه “إذا توقفنا عند الاعتراف بإرادة الدمار المتبادلة بين إسرائيل وحماس، يجب أن نستسلم لفكرة أن الأسلحة يمكن أن تبقى صامتة للفترة اللازمة لإعادة بناء الترسانات وإعادة تنظيم القوات للبدء من جديد. وإلا فلنحاول تحديد المساحات، حتى الهوامش الصغيرة، والجهات الفاعلة والأدوات لإعادة تنشيط العملية السياسية”.

وأشارت نائبة الوزير إلى أنه “انطلاقا من الظروف المعيشية للسكان المدنيين، والفلسطينيين على وجه الخصوص، يجب أن تكون إعادة الإعمار في غزّة هي الأداة التي يجعل المجتمع الدولي من خلالها العائلات التي تُركت بلا مأوى، وخاصة الشباب الذين يعيشون في تلك الرقعة من الأرض، يشعرون أن مستقبلهم مهم حقًا بالنسبة لنا، ولن تكون الصواريخ ما يضمن لهم مزيداً من الحريات والحقوق”.

وأردفت: “وبالتالي، فإن الأمر لا يتعلق بإعادة بناء المنازل والمباني فحسب، بل يرتبط وثيقاً بتوفير الخدمات الاجتماعية، الصحية، التعليمية والثقافية أيضًا”، أي “باختصار، إعادة الثقة بإمكانية أن يكون السلام أفضل من الحرب”.

ولفتت سيريني إلى أن “هيئة التعاون الإنمائي الإيطالية يمكنها ويجب عليه القيام بدورها والحكومة الإيطالية تعمل في هذا الاتجاه”. وأوضحت أن “المجال الثاني الأكثر سياسية، يتعلق بدور السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل بالنسبة لنا محاوراً لا غنى عنه، ويجب مساعدتها على استعادة ثقلها ومصداقيتها تجاه مواطنيها”.

ونوهت المسؤولة الإيطالية بإن “إمكانية إجراء انتخابات ديمقراطية وبرلمانية ورئاسية في وقت معقول خطوة لا مفر منها”. واختتمت معربة عن “الاعتقاد بأن ضمان أن تشمل الانتخابات الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية أيضًا، يصب في هذه المرحلة في مصلحة جميع أولئك الذين يتطلعون إلى إعادة إطلاق دور السلطة الوطنية الفلسطينية”.