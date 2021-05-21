إيطاليا: 5218 إصابة بكوفيد و218 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن “هناك 5218 إصابة بفيروس كورونا سجّلت في جميع أنحاء إيطاليا اليوم”.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “سجلت منذ يوم أمس 218 حالة وفاة أخرى في مقاطعات البلاد”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 125,028 شخصاً منذ بدء حالة الطوارئ الصحية.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إجراء 269,744 تحليل كشف عن العدوى”، والتي استناداً إليها، “بلغ معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 1.9٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “51 مريضًا أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأنه “مع أخذ الأشخاص الذين خرجوا من المستشفى بالاعتبار، فقد انخفض إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 1469، أي بفارق 75 حالة مقارنة بأمس”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “هناك 458 مريضًا أقل في المستشفيات في الـ24 ساعة الأخيرة”، وبالتالي ينخفض ​​العدد الإجمالي للمرضى في الأجنحة الخاصة بعلاج كوفيد 19 إلى 9925 شخصاً”.