سفير المغرب بروما: إسبانيا تستغل مسألة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب سفير المملكة المغربية لدى روما، يوسف بالّا، عن الاعتقاد بأن إسبانيا تستغل مسألة المهاجرين، وقال إننا ننتظر إجابات بهذا الصدد.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الجمعة، قال السفير بالّا أن “إسبانيا حاولت للأسف استغلال أحداث الأيام الأخيرة في سبتة وإخفاء المشكلة الحقيقية القائمة والتي هي أزمة دبلوماسية، أزمة ثنائية بين البلدين تتعلق باستقبال مدريد لرئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”، الذي “يحاكمه القضاء الإسباني نفسه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإرهاب واغتصاب”.

وبدا الدبلوماسي مقتنعًا بأن “ظروف هذا الترحيب بمجرم حرب، بذريعة إنسانية، هي فضيحة بالنسبة لسيادة القانون”، وأن “استغلال إسبانيا مس أوروبا أيضاً”، التي أعرب عن الأمل بـ”ألا تنجرف وراء هذه القضية، بينما تنتظر المملكة إجابات”، من مدريد.

كما اتهم بالّا “إسبانيا بأنها رحبت بزعيم جبهة البوليساريو بهوية مزيفة وبسرية”، وهذا “بالنسبة للمغرب اعتداء على وحدة أراضيها، وإهانة للشراكة مع إسبانيا، لعلاقة الثقة، الصداقة وحسن الجوار”.

هذا وقد تم استدعاء سفيرة المغرب من مدريد إلى المملكة، وشدد السفير على أنها “لن تعود إلا بعد حل الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، والتي تعرف إسبانيا ما هي”، مصراً على الإشارة إلى الترحيب الذي قُدم لزعيم جبهة البوليساريو.