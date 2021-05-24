رئيس النواب الإيطالي: تحويل رحلة مدنية أمر خطير يتطلب تدخلاً أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، إن “ما حدث للرحلة المدنية التي كانت متجهة إلى فيلنيوس والتي حولتها القوات الجوية البيلاروسية بالقوة إلى مينسك لاعتقال أحد ركابها، وهو ناشط معارض، أمر خطير للغاية”.

يذكر أن السلطات البيلاروسية كانت أجبرت طائرة تابعة لشركة (رايان اير) الأوروبية على الهبوط في مطار مينسك حيث تم انزال الصحفي المعارض رومان بروتاسينيفتش واعتقاله قبل السماح للطائرة بمتابعة الرحلة.

وبهذا الصدد، كتب فيكو على صفحته الخاصة في (فيسبوك) الإثنين، أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بحزم أمام هذا الانتهاك الذي لا يمكن تصوره، أولاً وقبل كل شيء من خلال تشديد العقوبات ضد الحكومة البيلاروسية”.

من جهتها، كتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، وحزب المحافظين الأوروبي (Ecr Party) جورجا ميلوني، على (تويتر)، أن “ما حدث في سماء بيلاروسيا غير مقبول، وخطف طائرة لاعتقال خصم سياسي أمر مرفوض على نحو مضاعف”. واختتمت بالقول إن “على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يردان بقوة على هذا الاستفزاز”.