مسؤول إيطالي: لا توجه لفرض إلزامية التطعيم حاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نفى وكيل وزارة الصحة الايطالي، بييرباولو سيليري نية الحكومة فرض إلزامية التطعيم على المواطنين، في وقت تلقى فيه نصف السكان الجرعة الاولى على الاقل (30 مليون شخص) من اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المسؤول الايطالي في تصريحات إذاعية الاثنين “في الوقت الحالي أستبعد بالتأكيد إلزامية للقاحات. لا يوجد توجه بهذا الصدد، والإلزام الوحيد بالتطعيم على العاملين في القطاع الصحي”.

واشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه “بعد ثلاثة أسابيع من تطعيم ثلاثين مليونًا يمكن للمواطنين إنزال الكمامات في الهواء الطلق، بينما يجب الاحتفاظ بها في الاماكن المغلقة. فلا نزال بحاجة الى المزيد من التطعيمات”.