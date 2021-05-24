دي مايو: خلق أفضل فرص العمل نجمنا القطبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، “إن خلق وظائف بأجر مناسب في إيطاليا والحفاظ عليها هو النجم القطبي الذي نسترشد به”.

وأضاف الوزير دي مايو في خطابه خلال ندوة: “توجيهات حول الحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي”، الملتئمة بروما الإثنين، أن ما سلف ذكره، أعتبره هدفًا للعدالة والإنصاف، بما يتماشى والقيم التأسيسية للاتحاد الأوروبي، ولتحقيق ذلك، أعتبر أن من الضروري أيضًا وضع التعليم والمهارات في قلب عملنا السياسي”.

وذكر وزير الخارجية أن “21 من أصل 27 دولة في أوروبا اليوم تطبق شكلاً من أشكال الحد الأدنى للأجور”، مبيناً أن “هذا التوجيه الأوروبي، يرمي إلى التدخل لحماية الأجور، وحيثما يكون الحد الأدنى للأجور محددًا بالفعل بموجب القانون، فمن المتوقع فرض شرط عدم التراجع عنه”.

وتابع دي مايو “بالإضافة إلى ذلك، نريد التدخل حتى لا نتوسع في الإغراق الاجتماعي (استغلال العمال بأجور منخفضة). إنها معركة عدالة اجتماعية”. واختتم موضحاً أن “الرواتب المرتفعة تعني فوائد للاقتصاد بأكمله وميزة للشركات من حيث المنافسة العادلة”.