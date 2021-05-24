منظمة الصحة العالمية: 115 ألف وفاة بكورونا بين الأطباء والممرضين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – قدرت منظمة الصحة العالمية ضحايا وباء (كوفيد-19) بين أفراد الطواقم الطبية من أطباء وممرضين بـ115 الف شخص على الاقل على مستوى العالم.

ونوه المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، خلال افتتاح الدورة الـ74 لجمعية الصحة العالمية بأن التقارير المتوفرة بشأن عدد ضحايا الوباء من بين الطواقم الطبية تبقى نادرة، ما يرجح أن يكون العدد الحقيقي أكثر ارتفاعاً.

من جهة أخرى، وجه تيدروس غيبريسوس، انتقادات لاذعة للدول التي تحتكر اللقاحات، واصفاً بـ”الفاضحة” حالة عدم المساواة السائدة في العالم في مجال الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن 75% من اللقاحات تم تقديمها لمواطنين في 10 دول فقط، فهناك “عدد صغير من الدول التي تًصنع وتشتري اللقاحات تتحكم بمصير باقي دول العالم”، على حد قوله.

في هذا السياق، أكد غيرزوس، أن اللقاحات، المتوفرة حالياً، كانت ستكفي لكافة الطواقم الطبية والمسنين في العالم لو وُزعت بشكل عادل ومتكافئ.

كما ناشد المدير العام لمنظمة الصحة بدعم حملة ترمي إلى إعطاء اللقاحات لـ 10% من سكان العالم بحلول شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وأخرى لتقديمه لـ30% منهم بنهاية العام.