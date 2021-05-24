حزب الرابطة الايطالي: على أوروبا المطالبة بالحقيقة بشأن مختبر ووهان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- إنتق د نواب حزب الرابطة الايطالي في البرلمان الاوروبي “صمت المجتمع الدولي” حيال ما وصفوها بـ”الأنباء المقلقة من الصين في الأيام الأخيرة”، والتي شملت “إعتقال السلطات في بكين أسقفًا كاثوليكيًا عينه الفاتيكان وكهنة في أبرشية شيانشيان” في شمال الصين، وتقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال) عن “مرض باحثين في مختبر ووهان للأبحاث في تشرين الثاني/نوفمبر 2019″، أي قبل إعتراف الصين بوجود فيروس (سارس-كوف-2) المسبب لوباء (كوفيد-19).

واشاروا في مذكرة الاثنين إلى أن تقرير الصحيفة الامريكية “يدعم ما يؤكده حزب الرابطة منذ بعض من الوقت: النظام الصيني ليس شريكًا موثوقًا به لأوروبا والغرب، ولكنه عدو للديمقراطية والحرية”.

ولفتت المذكرة الى أن “الاتحاد الاوروبي، الذي لم يعترف بتمويل مختبر ووهان إلا بعد مساءلة من حزب الرابطة، لا يمكنه الاستمرار في التجاهل. هناك حاجة إلى ضمانات بشأن قضايا أساسية مثل احترام الأقليات، واحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية والشفافية”.

وتابعت المذكرة “على الاتحاد الأوروبي، الذي عادة ما يكون متحمسًا جدًا لحماية الأقليات المضطهدة، أن يجعل صوته مسموعًا للدفاع عن المسيحيين المضطهدين في الصين وأن يطالب بالوضوح بشأن مختبر ووهان”، فـ”بعد شهور من الأكاذيب، نريد الحقيقة”.