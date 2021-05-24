بلجيكا تستدعي سفير بيلاروسيا وتطالب بعقوبات على مينسك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دو كروو، بـ”القرصنة” قيام السلطات في بيلاروسيا بإجبار طائرة سياحية تابعة لشركة أوروبية على الهبوط في مطار مينسك وقيامها باعتقال صحفي معارض كان على متنها.

وكان دو كروو يدلي بتصريحات اليوم لوسائل اعلام محلية، دعا من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد إلى فرض عقوبات على بيلاروسيا.

وشدد المسؤول البلجيكي على ضرورة اتخاذ قرار خلال اجتماع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد مساء اليوم في بروكسل، حيث “يمكننا التفكير بعقوبات مثل منع شركة الطيران البيلاروسية الوطنية من استخدام مطارات الدول الأعضاء”، حسب كلامه.

وأكد دوكروو وجود مواطن بلجيكي على متن الطائرة المذكورة.

من جهتها، أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمس أنها استدعت سفير بيلاروسيا لدى بلادها للاحتجاج على ما تعتبره بروكسل عملية قرصنة، اعتقال واحتجاز رهائن غير قانونية.

في نفس السياق، قام الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستدعاء السفير البيلاروسي لدى الاتحاد لابلاغه بأن تصرف مينسك “لن يكون بدون عواقب”.

هذا ومن المقرر أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي اجتماعاً طارئاً لهم غداً في بروكسل لتدارس تداعيات الحادث.