مسؤول إيطالي يطالب بعودة فورية لمواطن معتقل في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البندقية – طالب مسؤول محلي إيطالي بالعمل على إعادة أحد مواطنيه المعتقل في السودان، فوراً.

وقال المستشار الإقليمي في بادوفا (مقاطعة فينيتو ـ شمال) إينوك سورانتسو “وجهت هذا الصباح خطابًا إلى وزير الخارجية لويجي دي مايو أطلب فيه تدخلًا حكوميًا فوريًا من أجل حل سريع وإيجابي للنزاع الذي يُخضع مواطننا ماركو تزينّارو للحجز في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من 50 يومًا في السودان”.

هذا ويخضع تزينّارو للسجن في مديرية شرطة الخرطوم منذ 52 يوماً، بسبب شكوى رٌفعت ضده من قبل مواطن سوداني يتهمه بالاحتيال.

وأعرب سورانتسو المنتمي إلى حزب أخوة إيطاليا، عن “الشعور بالصدمة من ظروف مواطنه التي رواها أفراد عائلة رجل الأعمال للصحافة، وكذلك نبأ مقتل الشاهد الوحيد الذي كان بإمكانه تبرئة تزينّارو البالغ من العمر 46 عامًا”.

ودعا المسؤول إلى “لفتة اعتزاز من جانب المؤسسات الإيطالية بمواطنها”، وأردف “فلتجعل صوتها مسموعاً على الفور، وتطالب بعودة رجل الأعمال إلى الوطن في الحال”، عندئذ “سيكون هناك الوقت والطرق للتأكد من كيفية سير الحقائق حقًا، دون المخاطرة بتحريفات، وفي ظل اليقين بنزاهة العدالة الإيطالية”.

وخلص المستشار الإقليمي الى القول: “آمل هذه المرة أن تنجح السياسة الإيطالية وتتجنب الأخطاء التي ارتكبت بحق عسكريي البحرية ماسيميليانو لاتوري وسلفاتوري جيروني، اللذين تركا لسنوات في الهند لحالهما وما يزالان اليوم في انتظار تبرئة كاملة تأخر وصولها”.