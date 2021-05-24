إيطاليا تدعو لتسريع التنسيق الاوروبي لإصدار “الشهادة الرقمية الخضراء”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا نظرائه الاوروبيين إلى تعزيز التنسيق بشأن ما يسمى بـ”الشهادة الرقمية الخضراء”، التي تمنح حرية التنقل أوروبيا في حالة التعافي من وباء (كوفيد-19) أو التحصين بتلقي اللقاحات أو الحصول على نتيجة سلبية في إختبار للفحص عن الفيروس.

واشارت مذكرة لوزارة الصحة الاثنين، إلى أن سبيرانتسا، تحدث عبر الفيديو في اجتماع لوزراء الصحة والشؤون الأوروبية في التكتل الموحد عن “الحاجة إلى مزيد من التنسيق في أفق السريان الرسمي للشهادة الرقمية الخضراء اعتبارًا من 1 تموز/يوليو لصالح الاستئناف الآمن لتحركات المواطنين الأوروبيين”.

وتسعى ايطاليا لإحياء نشاط قطاع السياحة، الاكثر تضررا من الوباء، والذي يساهم بحولي 13% من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد، انطلاقا من فصل الصيف القادم.