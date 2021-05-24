ميشيل: ما حدث أمس بمطار مينسك فضيحة دولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حادثة انزال طائرة أوروبية في مطار مينسك واعتقال صحفي بيلاروسي معارض بـ”الفضيحة الدولية”.

وكان ميشيل يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل، أشار فيها إلى أن الدول الأعضاء ستعمل على فرض عقوبات على بيلاروسيا وأن العديد من الخيارات موجودة بالفعل على طاولة الزعماء.

وتابع قائلاً: “تم تعريض حياة مواطنين أوروبيين للخطر، كما حدث انتهاك لأمن الطيران المدني الدولي وهو ما يستدعي رداً حازماً”.

وكانت الادانات توالت على بيلاروسيا بعد قيامها أمس بالزام طائرة تابعة لشركة (راين اير) الأوروبية على الهبوط في مطار مينسك ثم القاء القبض على صحفي بيلاروسي معارض قبل السماح لها بمتابعة رحلتها بين مطارين أوروبيين.

كما سيناقش زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد أيضاً علاقاتهم مع روسيا، المملكة المتحدة وكذلك الوضع في الشرق الأوسط، فـ”هي قمة دولية وسنظهر من خلالها مواقفنا الموحدة”، على حد قول ميشيل.

هذا ودعت مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على شركة الطيران الوطنية البيلاروسية ومنعها من استخدام الأجواء والمطارات الأوروبية.

كما تم استدعاء السفير البيلاروسي المعتمد في الاتحاد لإبلاغه موقف بروكسل الرافض لما حدث والداعي لإطلاق سراح الصحفي المعارض.

على خط مواز، قرر سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقد اجتماع لهم يوم غد لتدارس الأمر.

وطلبت الأطراف الغربية تحقيقاً دولياً فيما حدث أمس.