إيطاليا: 110 وفاة جديدة بكورونا والاصابات تتراجع لمعدلات أكتوبر الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الصحة الايطالية اليوم الاثنين تسجيل 110 حالة وفاة جراء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و2490 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي الحصيلة اليومية الاقل للحالات الايجابية منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء أكثر من 107 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2.3%.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 125 ألفا و335 وفاة.

وأستمر التراجع في المرضى بالاقسام العامة المخصصة للوباء بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم 8950 مريضا بعد أن غادرها بين أمس واليوم 211. أما بالنسبة لوحدات العناية المركزة، فيبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 1382 سريرا، بإنخفاض قدره 28 مقارنة ببيانات أمس الاحد.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و792 ألفا و898، بعد شفاء 7032 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 276 ألفا و439، ما يعادل 4653 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس.