إدارة تدفقات الهجرة واستقرار ليبيا ووسط افريقيا محور لقاء دراغي-ماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحت راية “تعزيز التعاون” بين روما وباريس بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، استعرض رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “إدارة تدفقات الهجرة وآفاق الاستقرار في ليبيا ووسط إفريقيا”، وذلك في غداء عمل في بروكسل الثلاثاء قبل انطلاق الجلسة الثانية والاخيرة للقمة الاوروبية الاستثنائية.

جاء ذلك في مذكرة لرئاسة الوزراء الايطالية، أشارت الى أنه، في افق تبني قرارات متعلقة بالهجرة ستُعرض على المجلس الأوروبي المقبل في حزيران/يونيو، “تشاطر دراغي وماكرون الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس بهدف القيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا”.

وتختم القمة الاوروبية أعمالها في وقت لاحق اليوم في جلسة مخصصة لوباء كوفيد-19 وتغير المناخ.