ستولتنبرغ: سيظل ناتو يقظاً تجاه التصرفات الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، أن المنظمة الأطلسية ستبقى يقظة وتواصل تعزيز سياسة الردع و دعم الحلفاء في مواجهة التصرفات الروسية المقلقة.

جاء هذا الموقف في تصريحات ليانس ستولتنبرغ بعد لقاءه اليوم برئيسة وزراء أستونيا كايا كالاس.

وتطرق المسؤولان بشكل خاص للتصرفات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، فـ”رغم انسحاب بعض القوات، إلا أن موسكو لا تزال تحتفظ بأعداد كبيرة من الرجال والعتاد، كما أنها تستمر في إعاقة حرية الملاحة في البحر الأسود وهذا يثير مخاوف جدية”، وفق كلامه.

وناقش الطرفان كذلك الوضع في بيلاروسيا وعملية الهبوط الاجباري لطائرة ركاب في مينسك بهدف اعتقال معارضين، حيث وصف ستولتنبرغ هذا التصرف بـ”الخطير وغير المقبول ويوضح كيف تستمر بيلاروسيا بقمع حرية التعبير”.

ورحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالإجراءات التي اتخذها الأوروبيون خلال قمتهم الحالية تجاه بيلاروسيا، مشدداً على دعمه للنداءات الأوروبية والدولية لإجراء تحقيق معمق حول ما جرى.

هذا وتناولت محادثات ستولتنبرغ-كالاس، ايضاً انسحاب القوات الأطلسية من أفغانستان، والذي اكد الأمين العام لناتو أنه سيكون منظماً ومنسقاً وأن الحلف سيستمر في دعم أفغانستان وشعبها.

يذكر أن العديد من اللقاءات تتم حالياً بين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وزعماء الدول الأعضاء في الحلف للتحضير للقمة القادمة المقررة في بروكسل الشهر القادم.