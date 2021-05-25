بلينكن سيعلن اليوم عن مساهمة أمريكية للوضع الإنساني في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أنه سيعلن اليوم عن مساهمة أمريكية للاستجابة للوضع الإنساني في قطاع غزة وتبيت وقف إطلاق النار.

ومن المتوقع ان يعلن بلينكن عن المساهمة الأمريكية خلال لقاء يجمعه مع الرئيس الفلسطيني بمدينة رام الله في وقت لاحق اليوم، بعد أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو إنه يسعى لتحقيق 4 أهداف في زيارته التي ستشمل أيضا مصر والأردن.

وقال: “أولا تأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بأمن إسرائيل والبدء بالعمل من أجل تعزيز وتوسيع الاستقرار وخفض التوتر في الضفة الغربية والقدس وحث المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من اجل ان تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني ومواصلة بناء علاقاتنا مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية”.

ولفت الى “الدبلوماسية الأمريكية النشطة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة”، داعيا الى البناء على ما تم إنجازه ومنع العودة الى دائرة العنف من جديد.

وقال: “هذا يبدأ بالتعامل مع الاحتياجات الإنسانية في غزة وإعادة الاعمار، وفي هذا المجال ستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على حث الدعم الدولي لهذا الجهد مع تقديم مساهمتنا الخاصة”.

واستدرك “نحن نعمل مع الشركاء للتأكد من ان حماس لن تستفيد من مساعدات إعادة البناء”.

وأضاف “في الوقت ذاته فإن علينا ان نوسع الفرص للفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية بما فيها دعم القطاع الخاص والاستثمارات”.

كما أشار بلينكن الى أنه أجرى مناقشات مع نتنياهو حول المفاوضات الجارية في فيينا بشأن فرص العودة للاتفاق الى الاتفاق النووي.

وبدوره فقد حذر نتنياهو من أنه “إذا ما خرقت حماس الهدوء وهاجمت إسرائيل فإن ردنا سيكون قويا جدا”، معلنا أنه بحث مع الوزير الأمريكي طرق العمل لمنع إعادة تسليح الحركة.

وبشأن إيران، قال نتنياهو “أنا أمل بأن لا تعود الولايات المتحدة الأمريكية الى الاتفاق مع إيران لأننا نعتقد ان هذا الاتفاق يفتح الطريق امام إيران لامتلاك الأسلحة النووية بموافقة دولية

واستدرك “مهما حدث فإن إسرائيل ستحتفظ دائما بحقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة نظام ملتزم بتدميرنا وملتزم بالحصول على أسلحة الدمار الشامل “.

ودعا نتنياهو الى العمل سويا من اجل توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية.