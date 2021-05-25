رئيس أساقفة إيطاليا: كل جهد ممكن لأجل السلام في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – نداء جديد من أجل السلام في الأرض المقدسة ورد على لسان رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين الكاردينال غوالتييرو باسّيتّي.

وفي افتتاحه أعمال اليوم الثاني للجمعية العامة لمجلس الأساقفة، الثلاثاء أضاف الكاردينال باسّيتّي أنه، “بالنظر إلى الوضع الدولي، ننضم إلى النداء القلبي للأب الأقدس، لكي تصمت الأسلحة ويشرع السير على طريق الحوار والمصالحة في كل مناطق النزاع، ولا سيما في الأراضي المقدسة”.

ولفت باسّيتي إلى أنه “أمام الحرب التي عرّفها البابا بأنها فشل في السياسة والإنسانية، استسلام مخجل وهزيمة في وجه قوى الشر، من الضروري الصلاة”، لكن “يجب أيضًا بذل كل جهد ممكن من أجل تعزيز السلام”.