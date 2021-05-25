برودي: مبدأ اتخاذ القرارات بالإجماع مأساة لمستقبل أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف السياسي الايطالي المخضرم، رومانو برودي الاستمرار في مبدأ الإجماع كشرط لإتخاذ القرارات في القمم الاوروبية بأنه “مأساة” لمستقبل التكتل الموحد.

واستبعد برودي، الرئيس الاسبق للمفوضية الاوروبية، في تصريحات صحفية الثلاثاء التمكن من إلغاء حق النقض للدول الاعضاء بالاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وقال “نحن على بعد سنوات ضوئية من القيام بذلك، وهناك العديد من المصالح”.

ولكنه أضاف “يجب كسر هذا النظام. لدي كلمة واحدة فقط عن مستقبل أوروبا: المأساة هي الإجماع. وبالإجماع لا يمكن إدارة حتى عمارة سكنية. وهذا ينطبق على ليبيا وعلى مسألة (توحيد نظام) الضرائب وينطبق على كل شي”.