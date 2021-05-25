حزب إيطالي يرحب بنشأة “محور دراغي-ماكرون” بشأن افريقيا وتدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب حزب (التغيير) الايطالي عن الترحيب بـ”المبادرة الايطالية-الفرنسية المشتركة للإرتقاء بمستوى التزام الاتحاد الاوروبى تجاه افريقيا”، إلا أنه نوه بأهمية الوضع في الحسبان التضارب “المتكرر” للمصالح الوطنية بين روما وباريس في القارة السمراء.

واشار الحزب، الداعم لحكومة ماريو دراغي والذي شكله نواب إنشقوا من حزب سيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) إلى أنه “لا يمكن معالجة ضغوط الهجرة دون مراعاة أسبابها وبدون خطة لتهيئة ظروف الأمن والتنمية حيث تنشأ التدفقات”.

ورأى في مذكرة أن “منع مغادرة المهاجرين (من التوجه نحو أوروبا) لا يعني العمل فقط على السواحل، حيث يصبح المهاجرون بشكل خطير أداة في سياق توترات جيوسياسية في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

وكانت مذكرة لرئاسة الوزراء الايطالية، أفادت في وقت سابق الثلاثاء بإنعقاد إجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة الاوروبية في بروكسل، توافقا خلاله على “الحاجة إلى تنسيق وثيق ومستمر بين روما وباريس بهدف القيام بدور أكثر فاعلية للاتحاد الأوروبي في إفريقيا”، قبل إنعقاد المجلس الأوروبي المقبل في حزيران/يونيو الذي سيناقش قضية الهجرة.