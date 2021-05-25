عالم مناعة إيطالي: لا للبحث عن الغموض بل إجراء تحقيق علمي حول منشأ الفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا عالم مناعة إيطالي إلى عدم الانسياق وراء الباحثين عن الغموض حول منشأ فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مطالبا بـ”تحقيق علمي دولي قد يلقي بعض الضوء” على القضية.

وقال الأخصائي بعلم المناعة والحساسية السريرية، وأستاذ الوقاية العامة والتطبيقية في جامعة (بيغاسو) ماورو مينيللي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الثلاثاء، إن “الانتشار المفزع لفيروس كورونا وأصوله الغامضة، يتركان المجال مفتوحاً لاحتمالات عديدة للتحقيق”، كذلك “لأن أي سلطة علمية أو حكومية لم تتمكن حتى الآن من توفير تحليل موثوق ومشترك”.

وتابع، “بما أنه، لا يوجد عالم موثوق به على غرار (رئيس المعهد الوطني الأمريكي للوقاية من الأمراض المعدية، أنتوني) فاوتشي، يقتصر على قبول الاحتمالات على أنها حقائق تمامًا، لذا فالرغبة قائمة في التأكد ربما من خلال تحقيق منسق على المستوى الدولي، من الآليات التي حددت الجائحة الوبائية، وقبل كل شيء لئلا تترك المجال مفتوحًا للباحثين عن الألغاز والكنوز الرخيصة”.

وأردف مينيللي: “أستطيع القول إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها فاوتشي، تدعم الحاجة إلى إجراء تحقيق في أصول كوف ـ سارس ـ 2″، والذي “أشار إلى أنه غير مقتنع بأنه تطور بشكل طبيعي”. إن “هذا الأمر لا يفاجئني، أيضًا لأنه يتماشى مع العديد من وجهات النظر المشابهة لعلماء مؤهلين آخرين من جميع أنحاء العالم”.

وحذّر أخصائي المناعة من أن “الأمر لا يتعلق هنا بالتوافق أو الاختلاف”، بل “بمجرد تقييم الحاجة إلى رجل علمٍ ما لفهم أسباب الظاهرة بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمولية، وحقيقة أنه في غضون عام ونصف العام، غيّر كثيرون رأيهم بشأن العديد من المواقف، تشير إلى الصعوبات التي واجهناها جميعًا أمام وباء يختلف بشكل رهيب عن أوبئة الماضي”.

ولفت مينيللي إلى أن “كوف ـ سارس ـ 2 ليس مجرد فيروس جديد تمامًا وحسب، له خصائص غير معروفة أيضًا”، بل “إنه متميز جدًا في قوة فتكه غير المحدودة، وهو ليس قاتلاً بشكل كبير، لكنه شديد العدوى، مقارنةً بقريبيه السارس والميرس، فيروسان مميتان لكنهما لم يفعلا ما فعله، وتسببا بجزء من الألف من الضرر الناجم عن فيروس كورونا المستجد”.