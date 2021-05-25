منظمة إنسانية: جثث أطفال المهاجرين على شاطئ ليبيا “عار على أوروبا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إن جثث الأطفال المهاجرين الملقاة على الشاطئ الليبي تمثل “عاراً على أوروبا”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، نشر مؤسس منظمة (أوپن آرمز) غير الحكومية الإسبانية، أوسكار كامپس، صورًا مروعة لجثث هامدة لأطفال ملقاة على شاطئ ليبيا، ربما ضحايا غرق سفينة أخرى لم يعلن عنها.

وكتب كامپس: “لا ازال في حالة صدمة من الوضع المريع، أطفال صغار ونساء لم يكن لديهم سوى أحلام وطموحات الحياة. لقد تم التخلي عنهم على شاطئ في زوارة (شمال غرب) ليبيا لأكثر من 3 أيام، دون أن يأبه لهم أحد”.

وخلص رئيس المنظمة غير الحكومية إلى القول، إنها “جثث مهجورة، أرواح منسية، رعب تُرك بعيداً عن الأنظار لكي يندثر. إنه عار على أوروبا”.