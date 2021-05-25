دي مايو: تعاون لحماية التراث الثقافي في إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، استعداد بلاده للتعاون في مجال حماية التراث الثقافي في إفريقيا.

وقال الوزير دي مايو، في مداخلته بحدث “نؤكد من جديد على قيمة الثقافة كحافز للقضاء على التحيزات والقوالب النمطية”، وكذلك “كمصدر للتنمية المستدامة وغير المحدودة أيضًا. إنها صلة لا غنى عنها بين ماضي العالم وحاضره ومستقبله”.

وأضاف وزير الخارجية، بمناسبة يوم إفريقيا، الذكرى الـ58 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، أن “هذه فرصة للتفكير في أهمية شراكتنا مع إفريقيا”، وأن “إيطاليا تمد يدها إلى أجيال الشباب الإفريقي حتى تتقدم القارة بسرعة، في مجال حماية وصون التراث الثقافي أيضًا”.

وتابع: “نحن نوفر دعوتنا إلى الجمال والفن وقبل كل شيء المهارات الفنية على أعلى مستوى، لتعزيز ثروة التراث الفني والثقافي للقارة الأفريقية والاحتفاء بالروابط العميقة التي تجمع بين إيطاليا وإفريقيا منذ قرون، وسيتم الحديث عنها من خلال مسيرة تعرض الأعمال الإفريقية الكبرى من العصور القديمة وحتى يومنا هذا”، في إشارة إلى معرض فني أقيم للمناسبة.

وأشار دي مايو إلى أن “اليوم يعد مناسبة لإحياء ذكرى لوكا أتاناسيو، فيتوريو إياكوفاتشي ومصطفى ميلامبو، ضحايا الهجوم المأساوي الذي وقع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 22 شباط/فبراير الماضي”. واختتم بالقول إنه “لا توجد أداة أفضل من الفن لنقل هذا المثل الأعلى للتضامن والسلام والاحترام بين شعوب القارتين الذي كرس له لوكا جزءًا كبيرًا من حياته”.