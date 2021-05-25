دراغي: لا مفاجآت بشأن إمدادات اللقاحات التي ستستمر بالوصول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن “رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قدمت بيانًا عن إمدادات اللقاحات ضد كوفيد 19، مبينة أن في الوقت الحالي لا توجد مفاجآت. وبالتالي، ستستمر الإمدادات بالوصول بشكل كافٍ”.

وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل، الثلاثاء: “لقد تلقينا كثيراً من الثناء على الطريقة التي نظمنا بها قمة الصحة”، وكذلك “على محتويات القمة والتقدم الذي تم إحرازه”.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية أن هناك “اتفاق كامل” بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على ضرورة إزالة أي “حظر” على مستوى العالم من تصدير اللقاحات المضادة لوباء كوفيد 19″.

وخلص دراغي إلى القول إن “أوروبا تصدر أكثر أو أقل بقدر ما تستهلك، في حين لا تسمح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى بأي صادرات”.