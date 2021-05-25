إيطاليا: إصابات كوفيد 3224 والضحايا 166

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 3224 إصابة بوباء كوفيد 19 في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم منذ يوم أمس، تسجيل 166 حالة وفاة أخرى في المقاطعات المختلفة، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 125,501 منذ بداية انتشار جائحة كوفيد 19”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم إجراء 252646 تحليل كشف عن العدوى”، والتي بموجبها “ينخفض ​​معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس إلى 1.27٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك 1323 شخصاً أدخلوا إلى أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “أقل بفارق 59 حالة مقارنة بيوم أمس”، بينما “تم تسجيل 46 حالة دخول يومية جديدة لأشخاص لظهور الأعراض عليهم، و8557 حالة قبول عادية”، وهي “بانخفاض بمجموع 393 حالة”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “العدد التراكمي للمتماثلين للشفاء بلغ 3,804,246″، أي “بزيادة بحاصل 11,348″، واختتم بالقول إن “هناك 268,145 حالة إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس حاليًا”، وهي “بانخفاض بحاصل 8294 حالة مقارنة بالأمس”.