دي مايو: تشجيع انتعاش شامل ومستدام بعد حالة الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “من واجبنا النظر إلى ما بعد حالة الطوارئ وتشجيع تعافٍ شامل، مستدام ومرن”.

وأكد الوزير دي مايو، في مداخلته خلال حدث “روما مدينة ذكية عام 2030″، أن “من خلال رئاستنا لمجموعة العشرين في عام معقد مثل هذا على المستوى العالمي، ندرك المسؤولية التي تحملها بلادنا، إذ تجد نفسها اليوم تقود جهوداً متعددة الأطراف لإعادة بناء أفضل لما سيخلّفه وباء كوفيد 19 ورائه”.

وأضاف وزير الخارجية، أن “من هذا المنظور، ستستمر خطة الأمم المتحدة 2030 واتفاقية باريس بشأن المناخ في توجيه عملنا، ويمكن أن تكون المدن مختبرات حقيقية يمكن من خلالها تحقيق نتائج ملموسة من حيث المرونة والاستدامة ونماذج الطاقة الجديدة”، وبالتالي “للنمو الاقتصادي الشامل، مع الاحترام الكامل للطبيعة”.

وأشار دي مايو إلى أن “الطبيعة حليفنا، حيث تُحوّل الحلول القائمة على الطبيعة، التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية إلى إمكانيات للابتكار والتكيف التي توجه عملية التحضر المستدام”. واختتم بالقول إن “هناك أمثلة على مستوى عالمي، محققة أو قيد التخطيط في مدننا، والتي تقلد في عواصم عالمية عديدة”.