إيطاليا: أفريقيا تواصل كونها شريكا مميزاً وفرصةً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، “إن القارة الأفريقية تتولى بشكل متزايد دور الشريك المتميز وتمثل حوض فرص بالنسبة لنا”، مبيناً أن “الانقسام التقليدي بين مانحين ومستفيدين يفسح المجال لرؤية مشتركة للنمو”.

وفي مداخلته خلال مؤتمر لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الأفريقي، شدد الوزير على أنه “من أجل شراكة حقيقية، هناك حاجة لتنسيق ونهج تشاركي، بل لمزيد من الاهتمام باحتياجات وقواعد وقرارات شركائنا في إفريقيا أيضًا”، فضلا عن “متابعة مسيرة التنمية الخاصة بها”.

وتابع: “نريد مواصلة العمل لتعزيز العلاقات القوية والمفصلة القائمة مع إفريقيا أصلاً، تماشياً مع إطلاق وثيقة الشراكة مع إفريقيا”، في ديسمبر الماضي، كـ”أول برنامج استراتيجي لوزارتنا مخصص لأفريقيا بالكامل”.

وأعلن دي مايو أن “في يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر المقبل سنستضيف المؤتمر الإيطالي الأفريقي الذي يعقد مرة كل سنتين، والذي سنطلق عليه هذا العام اسم: لقاءات مع إفريقيا”، مبيناً أن “بعد الشعب للشعب الخصب يرافقه اهتمام متزايد من المؤسسات، والدليل هو تكثيف البعثات الحكومية”.

وذكر وزير الخارجية أنه “سأكون في النيجر الأسبوع المقبل، على سبيل المثال، في إطار حضور إيطالي أكثر وضوحًا، محدد بالإشارة إلى افتتاح السفارات مؤخرًا في غينيا والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وتوقع افتتاح مكتب قنصل جديد قريبًا في تشاد”.

ولفت دي مايو إلى أنه “فيما يتعلق بالأمن، يكفي أن نقول إن 13 من أصل 29 بعثة للأمم المتحدة التي شاركت فيها إيطاليا على مر السنين كانت في إفريقيا. كما ذكرنا، يجب حماية الملكية الأفريقية في إدارة الأزمات وتشجيعها”، لكن “في البعد الثنائي أو متعدد الأطراف، نظل إلى جانب أصدقائنا الأفارقة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن ما سلف ذكره يأتي “سواء أكان في ليبيا أو بمنطقتي الساحل أو القرن الأفريقي”، وذلك “في مجال مكافحة الإرهاب، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، القانون الإنساني الدولي، أنشطة دولتنا، نشاط التدريب، المشاركة في العديد من المهمات الأمنية وسياسة الدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي”.