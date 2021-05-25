دراغي: إسكات مشكلة الهجرة لا يُبعدها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن إسكات مشكلة الهجرة لا يجعلها تختفي.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل، الثلاثاء، إنه ذكّر “الزملاء بوجود المشكلة، التي طالما غابت عن جدول أعمال قمم الاتحاد الأوروبي، كونها خلافية”. وأكد أن “هذه القضية لا تؤثر على إيطاليا فقط على أية حال”، بل “تصيب دول جنوب أوروبا الأخرى أيضًا”.

وأضاف رئيس الحكومة: “لقد قلت سلفا أنني سأطرح مشكلة الهجرة التي غابت عن جداول أعمال المجلس الأوروبي لفترة طويلة. لقد عرضت ارقام وبيانات حول الاسابيع الأخيرة”. وأردف: “عليّ أن أقول إن من جانب فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص، هناك وعي بالمشكلة”، لكن “يجب رؤية إلى أي مدى قد يؤدي هذا إلى حلول مشتركة”.

وتابع: “لكن الخطوات الأولى، حتى من جانب المفوضية الأوروبية، يبدو أنها تظهر وعيًا معينًا بأن هناك حاجة إلى استجابة داعمة، وليس اللامبالاة”. وأوضح أن “مناقشة قضية الهجرة ستتم بمزيد من التفصيل في المجلس الأوروبي المقبل، فما طلبته هو إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة”.

وخلص دراغي الى القول “سنستمر بمعالجة مشكلة الهجرة بمفردنا حتى انعقاد المجلس الأوروبي المقبل، والأمر متروك لنا جميعًا للاستعداد جيدًا من أجل الوصول إلى حل فعال تحت راية التضامن”.