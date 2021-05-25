دراغي: “عمل قرصنة” من جانب بيلاروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لأن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا “واضحا للغاية” بعد اختطاف السلطات البيلاروسية لطائرة شركة رايان إير، الذي “وصف على أنه عمل من أعمال القرصنة الدولية”، والذي “تم فرض عقوبات بشأنه”.

وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الزعماء الأوروبيين في بروكسل، الثلاثاء، أن المناقشة خلال القمة “كانت تدور بشكل أساسي حول طبيعة العقوبات التي سيتم فرضها”، على بيلاروسيا “وعلى حقيقة أنها لا يجب أن تؤثر على السكان المدنيين في المقام الأول”.

ورداً على سؤال حول رد فعل روسيا على استجابة الاتحاد الأوروبي نحو بيلاروسيا، أجاب دراغي: “حسنًا، سنرى. بعد كل شيء، نحن قارة قوية اقتصاديًا: لا أذكر الرقم بالضبط، لكن حوالي 70٪ من الاستثمارات المباشرة في روسيا أوروبية”. واختتم بالقول “لذلك، يجب ألا نعتبر أنفسنا ضعفاء للغاية عند اتخاذ قرارات نعتبرها مبررة، ومن وجهة النظر الإنسانية أولاً وقبل كل شيء”.