برلمانية إيطالية: صور أجساد الأطفال في ليبيا جارحة وتثير الحنق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية، إن صور أجساد الأطفال الملقاة على الساحل في ليبيا جارحة وتبعث على الحنق.

وكتبت رئيسة كتلة تيار “إيطاليا حيّة” بمجلس النواب، ماريا إيلينا بوسكي على صفحتها في (فيسبوك)، أن “الجثث الصغيرة للأطفال على شواطئ ليبيا بمثابة لكمة على الوجه. لا داعٍ لأن يغمض المرء عينيه، فهذه الصور تبقى محفورة في الضمير”.

وأضاف بوسكي أن “مع حكومة (رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو) رينزي قررنا انتشال جثث المهاجرين من على قاع البحر لدفنها بشكل لائق بعد غرق سفينة هجرة”، وقد “تلقينا كثيراً من الانتقادات والإهانات لهذا الاختيار، لكنني فخور بذلك”.

وأشارت البرلمانية إلى أن “كرامة الإنسان بالنسبة لكل شخص، ليست مجرد قيمة تكرم يوماً وتُهان آخر، بل يجب أن يطبق ذلك دائماً. لهذا السبب، أنا غاضبة اليوم وهذه الصور تؤلمني أكثر”. واختتمت بالقول إن “هذا هو السبب في أنني اليوم لا أستطيع أن أدير رأسي بعيدًا. هؤلاء الأطفال يمكنهم أن يكونوا أطفالنا”.