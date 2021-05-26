ميلوني تنفي وجود صراع داخل تيار يمين-الوسط الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني وجود صراع مع زعيم حزب الرابطة (ماتيو سالفيني) حول قيادة تيار يمين-الوسط، الذي لا يزال متقدما على يسار-الوسط، حسب أحدث إستطلاعات توجهات الناخبين.

ولا إنتخابات برلمانية في الافق حتى الاشهر الاولى من عام 2023، موعد انتهاء الدورة التشريعية الحالية، إلا في حالة سقوط حكومة ماريو دراغي، التي يدعمها حزبا سالفيني وسيلفيو برلسكوني (فورتسا إيتاليا) في تيار يمين-الوسط وغالبية أحزاب يسار-الوسط.

وقالت ميلوني، لمحطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية، إجابة على سؤال بشأن من سيقود الحكومة إذا فاز ائتلاف يمين-الوسط في الانتخابات القادمة، “لدينا في يمين-الوسط قاعدة فعالة: يتولى منصب رئيس الوزراء الشخص الذي يشير إليه الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات”.

ونوهت ميلوني بأن هناك استطلاعات للرأي تشير الى تقدم حزبها على الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم، وقالت “هذا ما يهمني: إظهار أن الحزبين الرئيسيين في إيطاليا ينتميان ليمين-الوسط. نعمل معا حتى نتمكن جميعًا من النمو. أعتقد أن الهدف يجب أن يكون كذلك”.

واضافت “للقيام بالأشياء المطلوبة في إيطاليا، فأنت بحاجة إلى أغلبية قوية بأفكار واضحة ورابطة تحالف قوية. لن يكون من المنطقي بالنسبة لي وليمين-الوسط العمل ضد بعضنا البعض”، في إشارة إلى التقدم المطرد لحزبها في الآونة الاخيرة وفق استبيانات رأي الناخبين، مقارنة بأحزاب يمين-الوسط الاخرى، لأنه الكيان السياسي الوحيد الذي إختار صف المعارضة لحكومة دراغي.