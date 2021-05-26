مسؤول فلسطيني: بلينكن اقترح تشكيل حكومة مهنية لإعادة اعمار غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- كشف مسؤول فلسطيني كبير عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقترح تشكيل حكومة مهنية فلسطينية تتولى إعادة الاعمار في غزة.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، “اقترح الوزير الأمريكي تشكيل حكومة مهنية غير حزبية تكون مقبولة من الطيف الفلسطيني، بما فيه حركة حماس، من أجل أن تتولى عملية إعادة اعمار غزة”.

وأضاف “قال الوزير الأمريكي إن الحكومة الفلسطينية الجديدة يجب ان تقبل بحل الدولتين والاتفاقيات الموقعة كي يكون بإمكان المجتمع الدولي التعامل معها وتقديم المساعدات المالية لها”.

وليس من الواضح إن كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقبل الاقتراح الأمريكي حيث سبق وأن دعا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة دوليا.

وكان الوزير الأمريكي قال في ختام اجتماع له مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني في رام الله “نحن نعلم أن الجولة الأخيرة من العنف هي أحد تجلّيات مجموعة أكبر من القضايا التي يتعين علينا معالجتها إذا كنا سنمنع تكرار ما جرى، وهذا ما تحدثنا عنه اليوم”.

وأضاف: “نرحب بوقف إطلاق النار المستمرّ، ولكن هذا لوحده لا يكفي، إذ يتعيّن علينا أن نبني على وقف إطلاق النار ونحاول تحريك الأمور في اتجاه إيجابي حقيقي. وكما أخبرت الرئيس اليوم، أنا هنا لأؤكد التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء علاقة مع السلطة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني، علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكذلك على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والفرص والكرامة”.

وتابع: “لقد أخبرت رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس بأن الولايات المتحدة ستمضي قدمًا في عملية إعادة فتح قنصليتنا في القدس. هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له. نحن نعمل أيضًا في شراكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وحكومة إسرائيل للمساعدة في جهود الإغاثة والإنعاش في غزة. هذه الإغاثة ملحّة وعلينا أن نستجيب للحاجة العميقة لمساعدة الناس في هذه اللحظة”.

وأشار بلينكن إلى أنه “لهذه الغاية، أبلغت الرئيس عباس ورئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبلغ الكونغرس بنيتنا تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية للفلسطينيين في عام 2021. وسنقدم أيضًا 5.5 مليون دولار على الفور كمساعدة في حالات الكوارث لغزة وأكثر من 32 مليون دولار للمساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدّمها الأونروا. تأتي هذه المساعدة الجديدة تتويجا للدعم الكبير الذي التزمت به الولايات المتحدة مؤخرًا للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ولمجموعة من الوكالات والمجموعات مختلفة، وقد استأنفت ذلك”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي “بشكل إجمالي، نحن بصدد تقديم أكثر من 360 مليون دولار من الدعم العاجل للشعب الفلسطيني، وعبر هذه الجهود، سنعمل مع الشركاء لضمان ألا تكون حماس هي المستفيدة من جهود إعادة الإعمار هذه. إن مناشدة المجتمع الدولي ومناشدتنا جميعا بالمساعدة في إعادة بناء غزة لن تكون أمرا منطقيا إلا إذا كان ثمّة ثقة في أن ما يعاد بناؤه لن يضيع سدىً مرة أخرى، إذا ما قرّرت حماس شنّ المزيد من الهجمات الصاروخية في المستقبل، وهذا أمر في غاية الأهمية”.