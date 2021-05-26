ناشطة إنسانية: فلتثر صور أطفال المهاجرين الموتى استياء أقل وتحركاً أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت ناشطة إنسانية إيطالية إلى أن تثير صور أطفال المهاجرين الموتى في ليبيا استهجاناً أقل وتحركاً أكبر.

هذا ما جاء على لسان فيرونيكا ألفونسي، مديرة قسم الاتصالات في الفرع الإيطالي لمنظمة (أوپن آرمز) الإنسانية الإسبانية، فيما يتعلق بالصور الأخيرة التي نشرها مؤسس المنظمة أوسكار كامپس، والتي تحدث عنها رئيس الوزراء ماريو دراغي أيضًا.

وقالت ألفونسي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، إن “الاستياء يجعل غصات الألم تخنقنا أمام صور مأساوية كجثتين هامدتين لطفلين تُركا على شاطئ زوارة في ليبيا، ضحايا غرق سفينة مهاجرين أخرى. إنه سخط لا يترجم للأسف أبدًا إلى وعي وتحمل مسؤولية إزاء هذه القضية، والذي نأمل أن يأتي في النهاية”.

وذكرت الناشطة أنه “منذ بداية العام الجاري، لقي أكثر من 600 شخص حتفهم، من بينهم أطفال عديدين، ونحن نعلم جيدًا أن الأخبار تختفي في غياب سفن الإنقاذ الإنسانية، بينما يبتلع البحر الناس ولا يظهر لهم أي أثر إلا بعد عدة أيام”، مبينةً أن “في حالة الصور الأخيرة على سبيل المثال، لا يزال يتعين فهم إلى أي حادث غرق تنتمي”.

وتابعت: “نحن في البحر منذ 6 سنوات على الرغم من عمليات الوقف والقضايا، لتذكير أوروبا بهويتها وبأن مسؤوليتها هي تنفيذ السياسات التي تحترم حقوق الإنسان وحياة الناس كأولوية”، وأصرت لذلك على “ضرورة أن يكون هناك استياء أقل وفعل أكثر”.

وأشارت ألفونسي إلى أن “هناك حالة طوارئ في البحر يجب معالجتها ويجب أن يكون هناك هيكل حكومي أوروبي مختص بالإنقاذ البحري. هذه هي الإجابة الأولى”، ثم “من الواضح أنه يجب حل المشكلة من المنبع وليس عن طريق الممرات الإنسانية فقط، بل من خلال قنوات قانونية للدخول إلى أوروبا أيضًا”.

وخلصت المسؤولة في (أوپن آرمز) الى القول: “نحن نتحدث عن أعداد صغيرة من المهاجرين يمكن إدارتها وتجنيب الناس المخاطرة بحياتهم في عرض البحر”.