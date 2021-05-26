برلمانية إيطالية: توسيع حملة التطعيم لتشمل المهاجرين غير النظاميين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت نائبة في حركة خمس نجوم، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة في البرلمان الايطالي، بأن مجلس النواب صادق أمس الثلاثاء على مرسوم يتضمن توسيع حملة التطعيم الوطنية ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيذ-19) لتشمل السكان “غير المرئيين”، أي “الأشخاص الذين ليس لديهم تصريح إقامة أو إقامة أو مسكن ثابت، الذين لا يستطيعون الحجز بأنفسهم لتلقي اللقاح”.

ونوهت آنجلا إيانارو في مذكرة، بأنه “وفقًا للبيانات المتاحة اليوم، هناك أكثر من 500 ألف شخص في إيطاليا لا يحصلون على اللقاحات والعلاجات المضادة للوباء، التي تتطلب حيازة رقم ضريبي، دون أن ننسى أنه منذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2021 هبط 13،766 مهاجرًا” غير نظامي على سواحل ايطاليا.

وأردفت “في حالة الطوارئ الحالية، يجب علينا ضمان السلامة الصحية للمهاجرين الذين يصلون إلى شواطئنا ومنع انتشار الفيروس ، بما في ذلك عن طريق تطعيمهم، كجزء من الرقابة الصحية”.

وقالت “بقبول طلبي لأجندة جدول الاعمال البرلمانية، التزمت الحكومة على جبهتين. اولا، استخدام أداة الدعم في حالات الطوارئ على المستوى الاوروبي لطلب المساعدة الاقتصادية لشراء اللقاحات لفائدة المهاجرين الموجودين في دول الاستقبال الاولى الأعضاء في الاتحاد الاوروبي وبالتالي منع انتشار الفيروس. وثانيا، إيجاد كل الحلول الممكنة لضمان الحصول على اللقاحات للأشخاص الموجودين على الأراضي الإيطالية والذين تم استبعادهم حتى الآن”.