انعقاد أول اجتماع أوروبي-أمريكي حول الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- عقد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانّينو ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، الاربعاء في بروكسل أول اجتماع رفيع المستوى للحوار بين الاتحاد الأوروبي والادارة الامريكية الجديدة حول الصين.

ووفق بيان صحفي مشترك، أكد الجانبان أن علاقات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع الصين “متعددة الأوجه وتشمل عناصر التعاون والتنافس المنهجي”.

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على “القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ وتآكل نظام الحكم الذاتي والعملية الديمقراطية في هونغ كونغ، وتقويض الحقوق المدنية، وحملات التضليل”، فضلا عن “قضايا الأمن الإقليمي، ولا سيما الوضع في بحر الصين الجنوبي”.

كما استعرض الجانبان “أهمية مشاركة تايوان الهادفة في عمل المنظمات الدولية، بما في ذلك منتديات منظمة الصحة العالمية وجمعية الصحة العالمية”، كما تضمن النقاش سبل المضي قدما في “الانخراط البناء مع الصين في قضايا مثل تغير المناخ وعدم الانتشار النووي، وفي بعض القضايا الإقليمية”.

وقرر الجانبان مواصلة اللقاءات في هذا الحوار على مستوى كبار المسؤولين والخبراء بشأن مسألة “المعاملة بالمثل، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والامنية وحقوق الانسان وتعددية الأطراف”.